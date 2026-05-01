Sonne und Gewitter am ersten Mai-Wochenende in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsen kann sich am langen Wochenende auf frühlingshafte Temperaturen und Sonne freuen. Regen bleibe Samstag und Sonntag jedoch nicht aus, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Der Samstag beginnt zunächst mit viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages kommen zunehmend mehr Wolken am Himmel dazu. Am späten Nachmittag und Abend sind dann auch schauerartiger Regen und einzelne Gewitter vom Emsland bis zur Unterelbe möglich. Begleitet wird der Tag von Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad. Menschen, die das lange Wochenende auf den Inseln genießen, können sich dort auf Temperaturen von maximal 20 Grad einstellen.

Am Sonntag zeichnet sich in Niedersachsen ein geteiltes Wetterbild ab. In der Nordwesthälfte startet der Tag trüb und nebelig. Im Tagesverlauf kann es hier dann vereinzelt zu Regenschauern und Gewittern kommen. Lokal ist laut DWD auch Starkregen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad. Im Südosten des Bundeslandes zeigt sich hingegen die Sonne mit vereinzelten Wolken. Hier liegen die Höchsttemperaturen am Sonntag bei etwa 25 Grad.