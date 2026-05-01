Kollision an T-Kreuzung: Mann schwer verletzt

Im Landkreis Osnabrück wurde ein Mann bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen schwer verletzt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Bohmte (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Osnabrück ist ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 23-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Auto bei einer T-Kreuzung in der Gemeinde Bohmte nach links abbiegen und übersah dabei einen von rechts kommenden Wagen.

Durch die Kollision sei das von rechts kommende Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem Traktor zusammengestoßen. Der 59 Jahre alte Fahrer dieses Autos soll durch die Kollisionen schwer verletzt worden sein. Der 23-Jährige sowie der 32 Jahre alte Fahrer des Traktors seien unverletzt geblieben.