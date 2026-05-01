Fahrradfahrerin bei Unfall auf Sylt gestorben

Sylt (dpa/lno) –

Auf Sylt ist eine Fahrradfahrerin bei einer Kollision mit einem Bus ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte die 88-Jährige am Donnerstagabend auf ihrem Fahrrad die Straßenseite der Listlandstraße wechseln. Dabei habe sie den Bus übersehen.

Der Busfahrer habe eine Notbremsung eingeleitet, die Frau allerdings trotzdem erfasst. Trotz Reanimationsversuchen der Rettungskräfte sei die 88-Jährige noch am Unfallort gestorben. Der Busfahrer wurde noch vor Ort psychologisch betreut. Die Straße zwischen List auf Sylt und Kampen blieb ungefähr fünf Stunden lang gesperrt.