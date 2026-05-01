Küche gerät in Brand – zwei Verletzte

In Vechta gerät eine Küche in einem Mehrfamilienhaus in Brand, zwei Menschen werden verletzt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Vechta (dpa/lni) –

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Vechta sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Feuer sei am frühen Morgen aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Bewohner erlitt eine schwere Rauchvergiftung und kam ins Krankenhaus, sein Nachbar wurde ebenfalls durch Rauchgase leicht verletzt.

Die Bewohner mussten das Mehrfamilienhaus vorsorglich verlassen. Den Angaben zufolge löschte die Feuerwehr den Brand schnell, die Schadenshöhe war zunächst unklar.