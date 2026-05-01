82-Jährige stirbt bei Pedelec-Unfall

Bad Laer (dpa/lni) –

Eine 82 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Osnabrück ums Leben gekommen. Am späten Donnerstagnachmittag habe die Frau mit ihrem Zweirad in Bad Laer die Straße überquert – und das offensichtlich, ohne auf den Verkehr zu achten, teilte die Polizei mit.

Ein folgender 20 Jahre alter Autofahrer konnte den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Die 82-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der 20-Jährige blieb körperlich unverletzt. Der Streckenabschnitt war für knapp fünf Stunden gesperrt.