Die Vorbereitungen für die Straßensanierung der B76 laufen seit Dienstagmorgen. Wer auf der Bundesstraße von Kiel nach Plön (Schleswig-Holstein) oder von Eutin nach Kiel gelangen möchte, muss nun einen großen Umweg in Kauf nehmen – und das die nächsten zwei Jahre. Davon sind täglich 12.000 Autofahrende betroffen.