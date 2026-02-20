Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Niedersachsens Star-Storch Fridolin ist bereits am Sonntag wiedergekommen. Am Donnerstag dann große Freude und Überraschung im NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde (Niedersachsen) – seine Partnerin seit neun Jahren, Mai, ist auch gesund zurückgekehrt.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“

Video02:52 Min.

Baby-Schaf mischt Büroalltag in Nörten-Hardenberg auf

17.02.2026 14:17 Uhr

Der kleine Shaun aus Nörten-Hardenberg (Niedersachsen) bringt seit kurzem den Bauernhof-Alltag seiner Besitzer:innen ganz schön durcheinander. Denn Shaun ist ein Walliser Schwarznasenschaf und darf mit ins Büro...

Mutmaßlich Herrchen in Lohne totgebissen: Hund wird nicht eingeschläfert

17.02.2026 10:06 Uhr

Der Hund, der seinen Halter getötet haben soll, darf weiterleben. Das Tier bestand Ende Januar einen sogenannten Wesenstest, wie der Landkreis Vechta bestätigte. Eine Einschläferung ist damit...

Video02:30 Min.

Verletzter Kormoran klopft mit Schnabel an Bremer Kliniktür

16.02.2026 16:17 Uhr

Am Sonntagnachmittag hat ein großer schwarzer Kormoran mit seinem verletzten Schnabel an die Glasscheibe der Eingangstür des Bremer Krankenhauses links der Weser geklopft und geduldig gewartet, bis...

Video02:44 Min.

Nach langem Nachbarschaftstreit um Gänse: Rentner aus Marienhafe gibt seine Tiere ab

16.02.2026 12:15 Uhr

Lange gab es Streit um das Geschnatter der drei Gänse von Rentner Ludwig Smidt in Marienhafe in Ostfriesland (Niedersachsen). Nachbar:innen hatten geklagt und der Landkreis Aurich musste...

Video01:37 Min.

Erste Störche trotz eisiger Temperaturen zurück in Norddeutschland

16.02.2026 11:45 Uhr

Die ersten Störche sind zurück im Norden. Draußen ist noch tiefstes Winterwetter, trotzdem sind die ersten Frühlingsboten da. Etwa zehn Störche wurden seit Mitte letzter Woche bereits...

Video02:58 Min.

VR Classics 2026: Reitsport-Elite in Neumünster

13.02.2026 17:14 Uhr

In Neumünster sind am Freitag die VR Classics 2026 gestartet. Zum 75. Mal trifft sich hier die internationale Elite des Pferdesports in Schleswig-Holstein. Ein spannendes Turnierwochenende mit...

