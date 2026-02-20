Niedersachsens Star-Storch Fridolin ist bereits am Sonntag wiedergekommen. Am Donnerstag dann große Freude und Überraschung im NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde (Niedersachsen) – seine Partnerin seit neun Jahren, Mai, ist auch gesund zurückgekehrt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“
Baby-Schaf mischt Büroalltag in Nörten-Hardenberg auf17.02.2026 14:17 Uhr
Der kleine Shaun aus Nörten-Hardenberg (Niedersachsen) bringt seit kurzem den Bauernhof-Alltag seiner Besitzer:innen ganz schön durcheinander. Denn Shaun ist ein Walliser Schwarznasenschaf und darf mit ins Büro...
Mutmaßlich Herrchen in Lohne totgebissen: Hund wird nicht eingeschläfert17.02.2026 10:06 Uhr
Der Hund, der seinen Halter getötet haben soll, darf weiterleben. Das Tier bestand Ende Januar einen sogenannten Wesenstest, wie der Landkreis Vechta bestätigte. Eine Einschläferung ist damit...
Verletzter Kormoran klopft mit Schnabel an Bremer Kliniktür16.02.2026 16:17 Uhr
Am Sonntagnachmittag hat ein großer schwarzer Kormoran mit seinem verletzten Schnabel an die Glasscheibe der Eingangstür des Bremer Krankenhauses links der Weser geklopft und geduldig gewartet, bis...
Nach langem Nachbarschaftstreit um Gänse: Rentner aus Marienhafe gibt seine Tiere ab16.02.2026 12:15 Uhr
Lange gab es Streit um das Geschnatter der drei Gänse von Rentner Ludwig Smidt in Marienhafe in Ostfriesland (Niedersachsen). Nachbar:innen hatten geklagt und der Landkreis Aurich musste...
Erste Störche trotz eisiger Temperaturen zurück in Norddeutschland16.02.2026 11:45 Uhr
Die ersten Störche sind zurück im Norden. Draußen ist noch tiefstes Winterwetter, trotzdem sind die ersten Frühlingsboten da. Etwa zehn Störche wurden seit Mitte letzter Woche bereits...
VR Classics 2026: Reitsport-Elite in Neumünster13.02.2026 17:14 Uhr
In Neumünster sind am Freitag die VR Classics 2026 gestartet. Zum 75. Mal trifft sich hier die internationale Elite des Pferdesports in Schleswig-Holstein. Ein spannendes Turnierwochenende mit...