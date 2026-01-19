Für Geschäfte in deutschen Innenstädten ist der Online-Handel eine große Herausforderung. Viele Menschen bestellen schnell und bequem online und tragen so dazu bei, dass Läden immer weniger besucht werden. Ein Hutgeschäft in Kiel (Schleswig-Holstein) will jetzt mit einer Plakataktion die Kund:innen wachrütteln.