Die Luftwaffen-Übung „Panther Shield“ am Hamburger Flughafen ist am Freitag offiziell zu Ende gegangen. SAT.1 REGIONAL durfte exklusiv als einziges Medienteam die Übung der Luftwaffe über mehrere Tage begleiten. Sechs Tornados haben fünf Tage lang das Starten und Landen vom Hamburger Flughafen geübt, um reibungslose Abläufe im Ernstfall garantieren zu können.
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