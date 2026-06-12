Die Fangquoten sind in der Ostsee unverändert niedrig, da sich die Fischbestände von Dorsch und Hering dort nicht wirklich erholen. Dass daran nicht die Fischer:innen Schuld sind, ist mittlerweile auch von der Wissenschaft belegt. Umwelteinflüsse spielen eine viel größere Rolle als bisher angenommen. Am Freitag fand der Landesfischereitag in Rendsburg (Schleswig-Holstein) statt. Dort ging es um die Zukunft der Fischerei.