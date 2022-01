Stürmisches Wochenende im Norden

Regentropfen sind auf einer Autoscheibe zu sehen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet ein stürmisches Wochenende. An der Nordsee ist mit stürmischen Böen aus dem Nordwesten zu rechnen, teils auch Sturmböen von bis zu 75 km/h, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Zum Mittag hin lässt der Wind nach, nimmt in der Nacht zum Samstag jedoch wieder zu.

Tagsüber bleibt es trocken und leicht bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und sieben Grad. In der Nacht zum Samstag zieht es sich dann zu, von der Nordsee kommt Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen zwei und fünf Grad.

