Der Rüstungskonzern Rheinmetall gewährte am Mittwochabend interessierten Besucher:innen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen seines Standorts in Bremen. Dort werden unter anderem hochmoderne Simulatoren entwickelt und gebaut, die in der Pilot:innen- und Nautikausbildung zum Einsatz kommen. Möglich machte dies die Lange Nacht der Industrie. Dabei öffneten vom Mittelständler bis zum Weltkonzern verschiedene Industrieunternehmen in Bremen ihre sonst für die Öffentlichkeit verschlossenen Türen und gewährten Einblicke in ihre Arbeit.
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