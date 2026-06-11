Unter dem Motto „Sicher. Versorgt. Überall.“ stand die 99. Gesundheitsministerkonferenz, die am heutigen Donnerstag in Hannover (Niedersachsen) zu Ende gegangen ist. Doch wie sicher und wie gut die Versorgung dann künftig wirklich überall sein wird, ist offen. Zwei Tage haben Bund und Länder beraten, wie im Gesundheitssystem gespart werden kann, damit die Versicherungsbeiträge nicht steigen müssen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Lange Nacht der Industrie: Rheinmetall öffnet Werkstore für Besucher in Bremen11.06.2026 13:38 Uhr
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Bahn-Chaos droht: Bahnstrecke Hamburg–Hannover ab Mitte Juni dicht11.06.2026 09:23 Uhr
Wer derzeit mit der Bahn zwischen Hamburg und Hannover unterwegs ist, braucht Geduld und gute Planung. Seit Anfang Mai läuft auf der Strecke eine sogenannte Qualitätsoffensive der...
GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz: Mediziner protestieren in Kiel gegen geplante Sparmaßnahmen10.06.2026 17:25 Uhr
Am Mittwochvormittag haben Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhausgesellschaft und die Psychotherapeutenkammer in Kiel gegen das geplante GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz mobil gemacht. Die einhellige Warnung aller Beteiligten lautete: Das Berliner Spargesetz...
Neubau der Sternbrücke: Mehrwöchige Straßen- und Bahnstreckensperrung in Hamburg10.06.2026 17:05 Uhr
Die Sternbrücke an der Max-Brauer-Allee in Hamburg wird derzeit neu gebaut. Für das lange umstrittene Projekt geht es langsam auf die Zielgerade. Der Stahlkoloss steht einige hundert...
Sparpaket in der Gesundheitsbranche geplant: Beschäftigte demonstrieren in Hannover10.06.2026 16:58 Uhr
In Hannover (Niedersachsen) findet gerade die Gesundheitsministerkonferenz statt. Außerdem sind auch Beschäftigte aus der Gesundheitsbranche aus ganz Deutschland nach Hannover gekommen, um zu protestieren. Der Auslöser für...
Köhlbrandbrücke in Hamburg: Siegerentwurf zeigt geplanten Neubau10.06.2026 16:42 Uhr
Nach langen Diskussionen – ob wieder oberirdisch, oder doch als Tunnel unter der Elbe steht fest: Die neue Köhlbrandbrücke in Hamburg wird wieder oberirdisch verlaufen. Das gab...