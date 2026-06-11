Unter dem Motto „Sicher. Versorgt. Überall.“ stand die 99. Gesundheitsministerkonferenz, die am heutigen Donnerstag in Hannover (Niedersachsen) zu Ende gegangen ist. Doch wie sicher und wie gut die Versorgung dann künftig wirklich überall sein wird, ist offen. Zwei Tage haben Bund und Länder beraten, wie im Gesundheitssystem gespart werden kann, damit die Versicherungsbeiträge nicht steigen müssen.