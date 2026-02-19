Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

„Steadfast Dart 26“ – zu Deutsch „Standhafter Pfeil“ – ist eine umfassende NATO-Übung, an der europaweit rund 10.000 Soldat:innen aus 13 Mitgliedsstaaten teilnehmen. Etwa 7.300 von ihnen sind aktuell in Deutschland im Einsatz. Besondere Bedeutung kommt Niedersachsen zu: Hier liefen am Donnerstag Teile der Manöver und in Hannover treffen sich am Abend hochrangige Vertreter der sogenannten Operativen Führungsebene der NATO. Für das Treffen im Alten Rathaus wurden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Yannik Thiele berichtete live aus Hannover kurz vor Beginn des Treffens der NATO-Spitzenvertreter:innen.

