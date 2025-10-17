Zum Start der Herbstferien in Schleswig-Holstein müssen Autofahrer:innen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen. Durch den Reiseverkehr kann es auf vielen Autobahnen zu Staus und stockendem Verkehr kommen. Besonders betroffen sind die Fernstraßen in Richtung Nord- und Ostsee, die A1 sowie die A7.

Auch das Wetter könnte für zusätzliche Probleme sorgen. Dichter Nebel am Morgen kann die Sicht gerade zu dieser Jahreszeit erheblich einschränken. Der ADAC appelliert an alle Autofahrer:innen, vorausschauend zu fahren und ausreichend Abstand zu halten.