In der Bremer Staatsräte-Affäre wird bereits gegen Wirtschaftssenatorin Vogt und die zurückgetretene Umweltsenatorin Moosdorf ermittelt. Der Opposition reicht das nicht. Am Dienstag hat die Bremische Bürgerschaft einen Untersuchungsausschuss beschlossen, um zu klären, unter welchen Umständen die Top-Beamten in den vorläufigen Ruhestand versetzt wurden.