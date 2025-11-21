Hamburg gilt als der größte Industriestandort Deutschlands, aber die Stimmung bei den Unternehmen ist schlecht, die Aussichten sind trübe. Am heutigen Freitag fand ein Gipfeltreffen der Spitzenverbände bei der Deutschen Bundesbank in Hamburg statt. Mit Blick auf das neue Jahr sorgt man sich um die fortschreitende Deindustrialisierung, den Hamburger Klimaentscheid und fordert eine Flexibilisierung der Arbeit.