Spezialschiff mit Atommüll-Behältern in Niedersachsen angekommen

Das Spezialschiff «Pacific Grebe» mit sieben Castor-Behältern an Bord legt im Hafen an. Sina Schuldt/dpa

Sieben Castor-Behälter mit hoch radioaktivem Atomabfall sind in Deutschland angekommen. Das Spezialschiff habe am heutigen Dienstagmorgen um 06:00 Uhr planmäßig im Hafen in Nordenham in Niedersachsen angelegt, sagte ein Sprecher der Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) der Deutschen Presse-Agentur. Die Behälter kommen aus einer Aufarbeitungsanlage in Großbritannien und werden in das Zwischenlager Isar in Bayern transportiert.

Details zur Route des Transportes sowie zum Zeitplan werden laut GNS aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht.

Die Fracht wird im Hafen nun mittels Kran auf einen Zug umgeladen – je Castor-Behälter ein Waggon. Dabei würden von Sachverständigen Messungen durchgeführt, teilte die GNS mit. Es müsse nachgewiesen werden, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Strahlungsgrenzwerte – fachsprachlich: Grenzwerte der Ortsdosisleistung (ODL) – zuverlässig eingehalten werden. Entsprechende Messungen hatte es bereits in Sellafield gegeben.

Kundgebungen von Atomgegnern

Das Spezialschiff „Pacific Grebe“ hatte vergangenen Mittwoch den Hafen in Barrow-in-Furness verlassen. Atomgegner:innen halten seit einigen Tagen an verschiedenen Orten Kundgebungen und Mahnwachen ab.

Deutscher Atommüll

Die Atomabfälle sind bei der Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus deutschen Atomkraftwerken im britischen Sellafield entstanden. Die Bundesrepublik Deutschland sowie die deutschen Kraftwerksbetreiber haben sich verpflichtet, diesen Abfall zurückzunehmen.

Das Zwischenlager befindet sich am Standort des ehemaligen Kernkraftwerkes Isar im Landkreis Landshut. Block I ist 2011 abgeschaltet worden, Block II wurde 2023 vom Netz genommen. Beide Anlagen befinden sich im Rückbau.

Aus Sellafield müssen sieben weitere Behälter zurückgenommen werden, die in Brokdorf (Schleswig-Holstein) zwischengelagert werden. Sechs Behälter aus Sellafield waren bereits 2020 nach Biblis (Hessen) gebracht worden.

SAT.1 REGIONAL/dpa