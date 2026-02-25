Jetzt kann man den Frühling tatsächlich an einigen Orten schon riechen. Nach all dem Schnee und Eis sind die Temperaturen am Mittwoch deutlich in den zweistelligen Bereich geklettert und die Sonne hat sich endlich mal wieder gezeigt.
Frühlingserwachen in Hamburg: 16 Grad und Sonne locken die Menschen nach draußen25.02.2026 17:04 Uhr
Der Frühling hält Einzug in Hamburg: Sonnenschein und 16 Grad gab es am Mittwoch in der Hansestadt. Noch vor einer Woche waren es mehr als 20 Grad...
Partnertausch bei den Östlichen Spitzmaulnashörnern: Nasor in Hannover angekommen25.02.2026 15:21 Uhr
Der Zoo in Rotterdam und der Erlebnis-Zoo Hannover (Niedersachsen) haben Nashörner getauscht. Bulle „Kito“ ist in die Niederlande gereist und dafür ist „Nasor“ in Hannover angekommen. Der...
Gisèle Pelicot veröffentlicht Memoiren: Deutschlandpremiere in Hamburg25.02.2026 14:51 Uhr
Der 2024 in Avignon in Frankreich geführte Prozess hat die ganze Welt erschüttert. Gisèle Pelicot stand im Mittelpunkt – sie wurde über 10 Jahre lang von ihrem...
„Zurück in die Zukunft“: Proben für neues Musical in Hamburg25.02.2026 12:24 Uhr
Die Proben für das Musical „Zurück in die Zukunft“ im Hamburger Operettenhaus an der Reeperbahn laufen auf Hochtouren. Die Story um Marty McFly und Doc Brown findet...
Überfüllte Altkleidercontainer und Müllberge sorgen für Ärger in Kiel25.02.2026 12:23 Uhr
Überfüllte Altkleidercontainer und Kleidung, die daneben landet – dieses Bild zeigt sich derzeit an vielen Stellen in Kiel (Schleswig-Holstein). Das führt oft dazu, dass sich von den...
Molly Sue aus Laboe will beim Eurovision Song Contest in Wien antreten25.02.2026 11:54 Uhr
Am Samstag will die junge Sängerin Molly Sue aus Laboe bei Kiel (Schleswig-Holstein) das Ticket beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest nach Wien lösen. Die 25-Jährige tritt...