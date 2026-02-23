Das schleswig-holsteinische Schienennetz umfasst 1.350 Kilometer und es muss dringend modernisiert werden. 200 Millionen Euro Sondervermögen vom Bund sollen unter anderem in den Ausbau der Infrastruktur, Elektrifizierung, Bahnsteigverlängerungen und Stellwerke fließen. Am Montag präsentierte das Verkehrsministerium gemeinsam mit der Deutschen Bahn, welche Projekte konkret priorisiert werden – und ob es zum Beispiel eine Verbesserung für die Marschbahn geben wird.