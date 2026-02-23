Das schleswig-holsteinische Schienennetz umfasst 1.350 Kilometer und es muss dringend modernisiert werden. 200 Millionen Euro Sondervermögen vom Bund sollen unter anderem in den Ausbau der Infrastruktur, Elektrifizierung, Bahnsteigverlängerungen und Stellwerke fließen. Am Montag präsentierte das Verkehrsministerium gemeinsam mit der Deutschen Bahn, welche Projekte konkret priorisiert werden – und ob es zum Beispiel eine Verbesserung für die Marschbahn geben wird.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Social Media-Verbot für Kinder? Geteilte Meinungen in Hamburg23.02.2026 16:11 Uhr
Die Diskussion um ein Social Media-Verbot für Kinder nimmt Fahrt auf. Nach der SPD will jetzt auch die CDU das Verbot für unter 14-Jährige einführen. Das wurde...
Hamburger Flüsse stärken: Stiftung erhält Millionen-Förderung vom Bund23.02.2026 15:52 Uhr
Hamburg hat zwar viel Wasser, doch die Flüsse, Bäche und Kanäle stehen unter Druck. Teilweise sind sie direkt bis zur Uferkante bebaut, oder die Freizeitnutzung lässt Tieren...
Moore als CO2-Speicher: Große Fläche bei Bad Bramstedt wird wiedervernässt23.02.2026 15:35 Uhr
Bis 2040 will Schleswig-Holstein klimaneutral sein – eine wichtige Rolle dabei könnte die Wiedervernässung von Moorflächen spielen. 88 Prozent der Moorflächen im Land sind trockengelegt und stoßen...
75 Jahre Zentralrat der Juden: Einzigartige Ausstellung in Braunschweig23.02.2026 14:13 Uhr
In Braunschweig (Niedersachsen) ist am Sonntag die deutschlandweit einzigartige Ausstellung zum 75-jährigen Bestehen des Zentralrats der Juden eröffnet worden. Seit seiner Gründung im Jahr 1950 steht der...
Verdi bestreikt Elbtunnel-Leitzentrale: A7-Sperrung von Freitagabend bis Montagfrüh20.02.2026 17:53 Uhr
Beschäftigte der Leitzentrale des Elbtunnels legen ab dem heutigen Freitag bis Dienstagmorgen um 6:00 Uhr die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu diesem Streik aufgerufen. Die...
Ehemaliges Karstadthaus in Lübeck wird zu Schulgebäude umgebaut20.02.2026 17:40 Uhr
Es ist eine besondere Aufgabe, die die Stadt Lübeck (Schleswig-Holstein) derzeit angeht. Aus der ehemaligen Karstadtfiliale nahe des Rathauses soll ein Bildungshaus entstehen. Über 40 Millionen Euro...