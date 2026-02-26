Vor 80 Jahren starb der expressionistische Maler Emil Nolde. Zu diesem Anlass zeigt das Nolde Museum Seebüll (Schleswig-Holstein) ab Sonntag eine Sonderausstellung. Im Mittelpunkt steht Noldes künstlerische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Formen von Beziehungen – zwischen Menschen, Natur und Kunst. Museumsdirektor Christian Ring hat dafür rund 130 Exponate zusammengestellt, mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Spätwerk des Künstlers. Neben bekannten Meisterwerken sind auch selten gezeigte Arbeiten in verschiedenen Maltechniken zu sehen.

Die Ausstellung „Emil Nolde – Beziehungen zwischen Menschen, Natur und Kunst“ läuft vom 1. März bis zum 31. Oktober im Nolde Museum Seebüll.