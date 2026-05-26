Hexen, Guillotinen und kleine Monster – seit rund sechs Jahren baut sich Katharina Raab aus Laatzen bei Hannover (Niedersachsen) ihre eigene, kleine geheimnisvolle Welt und begeistert damit auf Social Media ein Millionenpublikum. Mittlerweile kann die Studentin sogar von ihrem Hobby leben. Ihre Miniaturwelt entsteht im Maßstab 1:33.