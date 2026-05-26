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Seit dem heutigen Dienstag reiht sich die gebürtige Eutinerin Kirsten Bruhn in die Reihe großer Schleswig-Holsteiner:innen ein. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verlieh ihr die Ehrenbürgerwürde des Landes – als erst zweiter Frau überhaupt nach Heide Simonis und neben Persönlichkeiten wie Helmut Schmidt, Siegfried Lenz und Armin Müller-Stahl. Wir haben die erfolgreichste Para-Schwimmerin der Geschichte, die seit einem Motorradunfall Anfang 20 im Rollstuhl sitzt, besucht – natürlich im Freibad in Bad Bramstedt, ihrem zweiten Zuhause.

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