Seit dem heutigen Dienstag reiht sich die gebürtige Eutinerin Kirsten Bruhn in die Reihe großer Schleswig-Holsteiner:innen ein. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verlieh ihr die Ehrenbürgerwürde des Landes – als erst zweiter Frau überhaupt nach Heide Simonis und neben Persönlichkeiten wie Helmut Schmidt, Siegfried Lenz und Armin Müller-Stahl. Wir haben die erfolgreichste Para-Schwimmerin der Geschichte, die seit einem Motorradunfall Anfang 20 im Rollstuhl sitzt, besucht – natürlich im Freibad in Bad Bramstedt, ihrem zweiten Zuhause.