Zwei Züge der Hafenbahn kollidiert – Niemand verletzt

Auf Gleisen der Hafenbahn in der Nähe des Container-Terminals Altenwerder ist es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Züge der Hamburger Hafenbahn sind nahe dem Containerterminal Altenwerder frontal zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen niemand, sagte eine Sprecherin der Hafenverwaltung HPA. Zum Ausmaß des Schadens und zur Ursache der Kollision konnte sie zunächst keine Angaben machen. Teile des Hamburger Hafens – der Schüttguthafen Hansaport und das Containerterminal Altenwerder – waren aufgrund der Bergungsarbeiten zeitweise nicht erreichbar. Nach Informationen des «Hamburger Abendblatts» entgleiste bei dem Unfall eine Rangierlok.

Erst am 30. April waren zwei Rangierloks der Hafenbahn zusammengestoßen. Dabei war eine Person leicht verletzt worden, wie die Feuerwehr damals mitteilte. Schon am 19. März war ein Lastwagen mit einem Güterzug der Hafenbahn kollidiert. Dabei waren zwei Menschen leicht verletzt worden.

Am vergangenen 16. Januar waren ein Linienbus und eine Diesellok an einem Bahnübergang im Stadtteil Wilhelmsburg zusammengestoßen. Eine 19-Jährige, die im Bus saß, kam dabei ums Leben. Der Busfahrer und ein Fahrgast wurden laut Polizei schwer verletzt. Vier weitere Passagiere erlitten leichte Verletzungen. Die drei Insassen der Lok erlitten einen Schock.