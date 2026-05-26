Zweijähriges Mädchen von Auto erfasst – Lebensgefahr

Aurich (dpa/lni) –

Ein zweijähriges Mädchen ist in Aurich von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Nach den ersten Erkenntnissen war das Mädchen gegen 12 Uhr von einem Grundstück im Stadtteil Egels auf die Straße gelaufen, als dort ein 67-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen fuhr. Der Mann habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, hieß es. Die weiteren Ermittlungen dauern an.