Vollsperrung nach Lkw-Unfall auf der Autobahn 7

Hamburg (dpa) –

Wegen eines Unfalls musste die Autobahn 7 in Richtung Süden am Morgen kurzfristig voll gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilte, war zwischen der Raststätte Holmmoor-West (Kreis Pinneberg) und der Anschlussstelle Schnelsen-Nord auf Hamburger Stadtgebiet ein Lkw auf einen auf dem Standstreifen stehenden Transporter aufgefahren. Über die Ursache des Unfalls wurde zunächst nichts bekannt.

Da den Angaben zufolge zuerst von verletzten Personen ausgegangen wurde, machten sich Rettungswagen auf den Weg. Wie sich herausstellte, blieben aber beide Lkw-Fahrer unverletzt, wie es weiter hieß. Nach einer kurzfristigen Vollsperrung der Autobahn wurde der Verkehr während der Aufräum- und Bergungsarbeiten auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.