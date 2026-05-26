Das Miniatur Wunderland in der Hamburger Speicherstadt wächst und wächst. Gerade wird an den Anden, der Atacama-Wüste und dem Amazonas Regenwald gearbeitet. Vor allem der Regenwald hat es in sich. Er wurde in Argentinien von der Modellbaufamilie Martinez gebaut, Ende April kam der Südamerika-Abschnitt dann im Hamburger Hafen an und wird derzeit in der Speicherstadt zusammengebaut. Wir blicken hinter die Kulissen im Miniatur Wunderland.