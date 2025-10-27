Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Im Tierheim Uhlenkrog in Kiel (Schleswig-Holstein) herrscht derzeit Hochbetrieb – vor allem in der Wildtierstation. 17 Igelwelpen und geschwächte Igel brauchen dringend Hilfe. Aber nicht jeder Igel-Fund im Herbst ist ein Notfall.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“

Geflügelpest in Putenmastbetrieb in Vechta – 14.600 Tiere betroffen

26.10.2025 21:50 Uhr

In einem Putenmastbetrieb in Vechta (Niedersachsen) ist die hochansteckenden Geflügelpest ausgebrochen. Rund 14.600 Puten müssen getötet werden, wie der Landkreis mitteilte. Einige Tiere hatten am Freitag Symptome...

Video01:33 Min.

Minischwein Rosi im Tierheim Schleswig sucht ein neues Zuhause

24.10.2025 12:25 Uhr

Fressen, Schlafen und Wühlen – das liebt Schweinedame Rosi am meisten. Seit Ende Juli lebt sie im Tierheim Schleswig (Schleswig-Holstein), nachdem Grundstücksbesitzer sie in ihrem Garten entdeckt...

Video03:18 Min.

Tagelang verschwunden: Riesenseeadler nach Harzfalkenhof in Bad Sachsa zurückgekehrt

23.10.2025 13:59 Uhr

Riesenseeadler-Dame „Alaska“ war am Sonntag aus dem beliebten Harzfalkenhof in Bad Sachsa ausgerissen, die Aufregung war groß. Inzwischen ist das Tier mit fast drei Metern Spannweite und...

Video02:04 Min.

Vogelgrippe breitet sich in Schleswig-Holstein aus

20.10.2025 17:14 Uhr

Die hochansteckende Vogelgrippe verbreitet sich in Schleswig-Holstein offenbar schneller als angenommen. Nach nur einzelnen Nachweisen das Jahr über sind jetzt im Herbst auch ganze Geflügelbetriebe betroffen. In...

Video03:20 Min.

Wildschweine machen Wieda im Harz unsicher: Anwohner verzweifeln

16.10.2025 13:52 Uhr

In der Gemeinde Wieda im südlichen Harz (Niedersachsen) liegen bei vielen Anwohner:innen die Nerven blank. Wildschweine treiben regelmäßig ihr Unwesen und sind kaum zu stoppen. Besonders betroffen...

Video02:23 Min.

Wolfsrisse in Stafstedt: Bauer denkt über Aufgabe der Schafzucht nach

14.10.2025 16:34 Uhr

In Stafstedt, einem kleinen Dorf südlich von Rendsburg (Schleswig-Holstein), wurden vergangene Woche sechs Schafe durch einen Wolf gerissen, neun werden noch vermisst. Der betroffene Bauer ist verzweifelt,...

