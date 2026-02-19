Die Hamburger Hafenkante – die Strecke zwischen den Landungsbrücken und dem Fischmarkt – wirkt derzeit wenig einladend. Dabei bietet ihre Lage direkt an der Elbe enormes Potenzial. Dieses soll künftig besser genutzt werden: Am Donnerstag wurde der Siegerentwurf für die Neugestaltung der Hafenkante vorgestellt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
„Steadfast Dart 26“: Niedersachsen im Fokus der großen NATO-Übung19.02.2026 17:50 Uhr
„Steadfast Dart 26“ – zu Deutsch „Standhafter Pfeil“ – ist eine umfassende NATO-Übung, an der europaweit rund 10.000 Soldat:innen aus 13 Mitgliedsstaaten teilnehmen. Etwa 7.300 von ihnen...
NATO probt Verteidigungsfall: Bodentruppen trainieren auf dem Truppenübungsplatz Bergen19.02.2026 17:11 Uhr
Die NATO-Übung „Steadfast Dart 2026“ („Standhafter Pfeil“) läuft derzeit in Deutschland. Über 7000 Soldat:innen beteiligen sich an dem Großmanöver in Deutschland und trainieren unterschiedliche Einsatzszenarien. Am Mittwoch...
Vogelgrippe H5N1 im Weltvogelpark Walsrode nachgewiesen19.02.2026 17:06 Uhr
Im Weltvogelpark Walsrode (Niedersachsen) wurde der Vogelgrippe-Erreger H5N1 festgestellt. Zunächst war das Virus bei fünf plötzlich gestorbenen Enten und Gänsen in einer separaten Meeresvögel-Voliere nachgewiesen worden. Vermutlich...
Fachkräftemangel in Schleswig-Holstein spitzt sich zu19.02.2026 15:25 Uhr
Der Fachkräftemangel im Norden wird immer dramatischer. Laut der Industrie- und Handelskammer (IHK) Kiel wird sich die Zahl der unbesetzten Stellen im Verkauf bis 2035 etwa verdoppeln....
Forscher messen Grundwasser im südlichen Heidegebiet mithilfe elektromagnetischer Technik19.02.2026 14:33 Uhr
Zwischen Walsrode und Nienburg/Weser (Niedersachsen) ist in dieser Woche ein Hubschrauber mit einer großen Antenne unterwegs. Mithilfe elektromagnetischer Messungen wollen Wissenschaftler:innen aus Dänemark die Grundwasservorräte im südlichen...
Schließung des Schlachthofs in Perleberg bringt Schweinehalter in Schleswig-Holstein in Not19.02.2026 11:36 Uhr
In Schleswig-Holstein mästen derzeit mehr als 400 Schweinehalter:innen ihre Tiere – doch nach der Schließung des großen Schlachthofs im brandenburgischen Perleberg fehlen nun ausreichend Schlachtkapazitäten. Die Folge:...