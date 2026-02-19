Die Hamburger Hafenkante – die Strecke zwischen den Landungsbrücken und dem Fischmarkt – wirkt derzeit wenig einladend. Dabei bietet ihre Lage direkt an der Elbe enormes Potenzial. Dieses soll künftig besser genutzt werden: Am Donnerstag wurde der Siegerentwurf für die Neugestaltung der Hafenkante vorgestellt.