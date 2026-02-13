Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter will die Deutsche Bahn einen Aktionsplan für mehr Sicherheit auf der Schiene umsetzen. Konkrete Maßnahmen wurden am Freitag bei einem extra einberufenen Sicherheitsgipfel in Berlin vorgestellt, bei dem auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) dabei war. Im Niedersächsischen Verkehrsministerium sieht man vor allem hier Handlungsbedarf.

Neben Bodycams sind weitere Ideen eine bessere Schutzausrüstung und ein Hilferuf-Knopf für Bahnmitarbeitende. Welches Land was davon umsetzen wird, ist noch nicht klar.

