Die Innenminister:innen der Länder treffen sich am Mittwochabend in Bremen zu einer dreitägigen Konferenz. Sie wollen unter anderem über eine effektive Drohnenabwehr beraten. Was aber besonders für Schlagzeilen und Protest gesorgt hat, sind die Überlegungen über neue Sicherheitsmaßnahmen beim Fußball. In der Politik ist man sich einig, dass zu wenig gegen Gewalt rund um die Spiele getan wird. Das sehen die Fanszenen natürlich anders – die sind auf die Barrikaden gegangen.



