Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Innenminister:innen der Länder treffen sich am Mittwochabend in Bremen zu einer dreitägigen Konferenz. Sie wollen unter anderem über eine effektive Drohnenabwehr beraten. Was aber besonders für Schlagzeilen und Protest gesorgt hat, sind die Überlegungen über neue Sicherheitsmaßnahmen beim Fußball. In der Politik ist man sich einig, dass zu wenig gegen Gewalt rund um die Spiele getan wird. Das sehen die Fanszenen natürlich anders – die sind auf die Barrikaden gegangen.

Über die Aktionen der Fans in Hamburg sowie die geplanten Maßnahmen der Innenminister:innen hat SAT.1 REGIONAL-Moderatorin Amelie Harmgarth mit SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk gesprochen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video04:12 Min.

Innenminister beraten in Bremen über Fußball, Drohnen, Drogen

03.12.2025 17:56 Uhr

In Bremen treffen sich ab Mittwoch die Innenminister:innen von Bund und Ländern zu ihrer dreitägigen Konferenz. Die Agenda ist lang: Es geht unter anderem um die Sicherheit...

Video02:31 Min.

Bezahlbarer Wohnraum: Kiel will ungenutzte Flächen in Wohnungen verwandeln

03.12.2025 17:09 Uhr

Mehr Geld und beschleunigte Bauverfahren – damit will man in Schleswig-Holstein dem Wohnungsmangel entgegenwirken. Für den sozialen Wohnungsbau stellt das Land rekordverdächtige 400 Millionen Euro für 57...

Video00:42 Sek.

Entkriminalisierung: Schwarzfahren in Kiel keine Straftat mehr

03.12.2025 16:39 Uhr

In Kiel ist das Schwarzfahren in Zukunft keine Straftat mehr. Das bedeutet: Wer ohne Ticket erwischt wird, muss zwar weiterhin 60 Euro zahlen – bekommt aber keine...

Video02:40 Min.

Inklusion fördern: 20 Jahre Landesbehindertenbeauftragter in Bremen

03.12.2025 12:56 Uhr

Vor 20 Jahren wurde in Bremen das Amt des Landesbehindertenbeauftragten geschaffen, mit dem Ziel, die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung zu stärken. Das runde Jubiläum ist nun...

Video00:48 Sek.

Sparkurs bei VW: Ministerpräsident Lies erklärt Erhalt von Jobs zum obersten Ziel

03.12.2025 08:50 Uhr

Volkswagen-Chef Oliver Blume will den Sparkurs des Autoherstellers weiter vorantreiben. Wenn der Konzern auch künftig mit seinen Fahrzeugen Geld verdienen und wettbewerbsfähig sein wolle, müssten die Kosten...

Video02:40 Min.

Bund investiert in Straßenbau: A20 in Schleswig-Holstein kann weitergebaut werden

02.12.2025 16:51 Uhr

Der Bund will deutschlandweit rund 4,3 Milliarden Euro in 23 Straßenbauprojekte investieren. Während Hamburg leer ausgeht, kann die A20 in Schleswig-Holstein als priorisiertes Bauvorhaben weitergebaut werden –...

Zur Startseite