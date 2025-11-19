Um mit dem Auto auch bei Schnee und Glatteis gut durch den Winter zu kommen, sollten Autofahrer:innen spätestens jetzt ihr Auto einem Check-Up unterziehen. Es gilt dabei nicht nur die Reifen auf Winterreifen zu wechseln. Auch Betriebsflüssigkeiten mit ausreichend Frostschutz, saubere Scheiben und gut eingestelltes Licht sind wichtig. Der ADAC Schleswig-Holstein empfiehlt den Besuch einer Fachwerkstatt. Doch einige wichtige Vorbereitungen für die kalte Jahreszeit können Autofahrer:innen auch selbst treffen.