Nachdem Norddeutschland zu Beginn des Jahres durch Schnee und Eis in weiß gehüllt war, ist der Großteil der Pracht inzwischen fast komplett weggeschmolzen. Am Ufer der Elbe bei Geesthacht (Schleswig-Holstein) hingegen kann man momentan ein wirklich seltenes Naturschauspiel bewundern. Riesige Eisberge zeigen sich dort.