Bremerhaven (Bremen) hat eine neue Touristenattraktion in luftiger Höhe: eine sogenannte High Swing-Schaukel. In 86 Metern Höhe kann man dort nun über dem Abgrund schaukeln. Noch ist sie nicht offiziell eröffnet, doch SAT.1 REGIONAL-Reporterin Johanna Fischer hat sich getraut und die Schaukel vorab getestet.