Bremerhaven (Bremen) hat eine neue Touristenattraktion in luftiger Höhe: eine sogenannte High Swing-Schaukel. In 86 Metern Höhe kann man dort nun über dem Abgrund schaukeln. Noch ist sie nicht offiziell eröffnet, doch SAT.1 REGIONAL-Reporterin Johanna Fischer hat sich getraut und die Schaukel vorab getestet.
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