Sie sind erst wenige Wochen alt und schon echte Publikumslieblinge: drei junge Luchse im Wildpark Schwarze Berge (Niedersachsen). Vor kurzem mussten sie zum Gesundheitscheck. Und dabei gab es sogar eine kleine Überraschung: Alle drei Jungtiere sind Weibchen.
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