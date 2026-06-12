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Sie sind erst wenige Wochen alt und schon echte Publikumslieblinge: drei junge Luchse im Wildpark Schwarze Berge (Niedersachsen). Vor kurzem mussten sie zum Gesundheitscheck. Und dabei gab es sogar eine kleine Überraschung: Alle drei Jungtiere sind Weibchen.

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