Seit Donnerstag läuft die Fußball-Weltmeisterschaft auf dem amerikanischen Kontinent. Am Sonntag steigt die deutsche Mannschaft mit ihrem ersten Spiel gegen Curaçao ins Turnier ein. Für alle Hamburger Fußballbegeisterten hat SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk einige Public Viewing-Spots herausgesucht, wo die Spiele in Gesellschaft verfolgt werden können.