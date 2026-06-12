Seit Donnerstag läuft die Fußball-Weltmeisterschaft auf dem amerikanischen Kontinent. Am Sonntag steigt die deutsche Mannschaft mit ihrem ersten Spiel gegen Curaçao ins Turnier ein. Für alle Hamburger Fußballbegeisterten hat SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk einige Public Viewing-Spots herausgesucht, wo die Spiele in Gesellschaft verfolgt werden können.
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