Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Im Museum Lüneburg (Niedersachsen) hängen seit kurzem Bilder, die unter die Haut gehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Sie zeigen Menschen, die sich selbst Narben zugefügt und diese im Laufe ihres Lebens mit Tattoos bedeckt haben. Die Ausstellung „Überwunden“ macht die Geschichten von acht Betroffenen sichtbar.

In akuten Krisen, Notfällen und bei Suizidgedanken sollte umgehend eine psychiatrische Klinik oder der Notarzt telefonisch unter der 112 kontaktiert werden. Auch der Hausarzt kann bei der Vermittlung behilflich sein. Weitere Anlaufstellen für Betroffene sind die bundesweite Telefonseelsorge (https://www.telefonseelsorge.de) und die Stiftung Deutsche Depressionshilfe (https://www.deutsche-depressionshilfe.de). Telefonnummern der Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video03:16 Min.

Eigenen Sarg bauen: Kreative Angebote der Evangelischen Kirche in Hannover zum Thema Tod

17.11.2025 13:56 Uhr

In dieser Woche – zwischen Volkstrauertag und Totensonntag – findet in Hannover (Niedersachsen) eine Aktionswoche statt, in der es um Abschied, Tod und Trauer geht. Organisiert wird...

Video01:34 Min.

Hamburger Filmemacher Hark Bohm ist tot

14.11.2025 16:36 Uhr

Der Filmemacher Hark Bohm ist am Freitag im Alter von 86 Jahren gestorben. Seinen größten Erfolg als Filmschaffender feierte der Hamburger mit dem sozialkritischen Drama „Nordsee ist...

Video02:23 Min.

Christmas Garden 2025: Leuchtende Weihnachtswelt in Hamburg öffnet wieder

13.11.2025 18:19 Uhr

Am Freitag (14. November) eröffnet wieder der Christmas Garden in Hamburg. Lichtinstallationen, eine Märchenlandschaft, Glühwein und heiße Schokolade locken Besucher:innen in den Loki-Schmidt-Garten des Botanischen Gartens der Uni Hamburg und machen...

Video03:53 Min.

Handy an Schulen? Leitfaden der Länder Niedersachsen und Hamburg gibt Empfehlungen

13.11.2025 17:04 Uhr

Smartphones gehören für viele Kinder und Jugendliche längst zum Schulalltag, doch bisher gab es keine einheitlichen Regeln für deren Nutzung. Am Donnerstag haben die Bundesländer Niedersachsen und...

Video02:01 Min.

Handys an Schulen: Hamburg und Niedersachsen einigen sich auf gemeinsamen Leitfaden

13.11.2025 17:00 Uhr

Die Bundesländer Hamburgs und Niedersachsen haben am Donnerstag einen gemeinsamen Leitfaden für den Umgang mit digitalen Geräten an Schulen vorgestellt. Statt pauschaler Handyverbote setzen beide Länder auf...

Video02:13 Min.

Neubau der Staatsoper in Hamburg: Bjarke Ingels Group gewinnt Qualifizierungsverfahren

13.11.2025 16:30 Uhr

Die dänische Bjarke Ingels Group (BIG) hat den Wettbewerb für den Neubau der Hamburgischen Staatsoper auf dem Baakenhöft in der HafenCity gewonnen. Eine Jury aus Vertreter:innen der...

Zur Startseite