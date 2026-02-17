Ein Tanzlehrer soll in Bremerhaven mehrere seiner minderjährigen Tanzschüler sexuell missbraucht haben. Dafür steht er seit Dezember vor Gericht. Der Prozess fand zum Schutz der Opfer größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am heutigen Dienstag ist nun das Urteil gefallen. Der 35-Jährige muss wegen schweren sexuellen Missbrauchs in 39 Fällen sechs Jahre und drei Monate in Haft.