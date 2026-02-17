Ein Tanzlehrer soll in Bremerhaven mehrere seiner minderjährigen Tanzschüler sexuell missbraucht haben. Dafür steht er seit Dezember vor Gericht. Der Prozess fand zum Schutz der Opfer größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am heutigen Dienstag ist nun das Urteil gefallen. Der 35-Jährige muss wegen schweren sexuellen Missbrauchs in 39 Fällen sechs Jahre und drei Monate in Haft.
DNA-Detektiv aus Hannover unterstützt Menschen bei der Suche nach biologischen Verwandten17.02.2026 14:41 Uhr
In Hannover (Niedersachsen) praktiziert einer der wenigen DNA-Detektive Deutschlands. Alexander Alberts-Dakash enthüllt weltweit Familiengeheimnisse. Er unterstützt Adoptierte, Findel- oder Spenderkinder sowie Opfer von Kinderhandel bei der Suche...
Drogen-Kriminalität: Drei Männer bei Razzia in Kiel-Gaarden festgenommen17.02.2026 14:38 Uhr
Im Kieler Stadtteil Gaarden (Schleswig-Holstein) fand am Dienstagmorgen eine Großrazzia statt. Insgesamt wurden 40 Objekte durchsucht – darunter Wettbüros, Gaststätten und private Wohnungen. Die Aktion richtete sich...
Brennender Stromabnehmer: S-Bahnen in Hamburg evakuiert17.02.2026 14:02 Uhr
In Hamburg hat am Montagabend eine technische Störung den S-Bahnverkehr eingeschränkt. Zwischen den Haltestellen Diebsteich und Holstenstraße kam es zu einem Kurzschluss durch einen angeschmorten Stromabnehmer. Vier...
Mutmaßlich Herrchen in Lohne totgebissen: Hund wird nicht eingeschläfert17.02.2026 10:06 Uhr
Der Hund, der seinen Halter getötet haben soll, darf weiterleben. Das Tier bestand Ende Januar einen sogenannten Wesenstest, wie der Landkreis Vechta bestätigte. Eine Einschläferung ist damit...
Nach mutmaßlichem Mord an 39-Jähriger in Wallenhorst: Polizei sucht nach Beweisstücken16.02.2026 16:35 Uhr
Nach dem mutmaßlichen Mord an einer 39-jährigen Frau in Wallenhorst bei Osnabrück (Niedersachsen) laufen die Ermittlungen weiter. Die Polizei sucht nach einer möglichen Tatwaffe und nach weiteren...
Schließfächer in Stuhrer Bank geplündert – Polizei sucht Zeugen16.02.2026 09:21 Uhr
Unbekannte sind am Freitagmittag in die Volksbank in Stuhr (Niedersachsen) eingebrochen. 14 Schließfächer konnten die Täter im Keller aufbrechen. Die Polizei sucht nach Zeug:innen und ermittelt auf...