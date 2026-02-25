Landrat Marcel Riethig scheint für die SPD im Landkreis Göttingen (Niedersachsen) nicht mehr tragbar zu sein. Führungskräfte der Kreisverwaltung haben schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben – und nicht nur das, sie haben beim Innenministerium, der zuständigen Disziplinarbehörde, auch offiziell Beschwerde eingereicht.