Einmal im Jahr enthüllt der Bund der Steuerzahler in seinem Schwarzbuch Fälle von Steuerverschwendung. 100 Fälle aus dem Bundesgebiet sind in der aktuellen Ausgabe aufgelistet. Aus Niedersachsen und Bremen haben es elf Fälle ins aktuelle Buch geschafft. Die Bandbreite ist groß: Es geht um Tiere, Polizeiquittungen und historische Brücken.