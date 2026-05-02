Achtjähriges Kind wird von Auto auf Bundesstraße erfasst

Ein achtjähriges Kind ist im Landkreis Osnabrück beim Überqueren einer Bundesstraße schwer verletzt worden. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Merzen (dpa/lni) –

Ein acht Jahre altes Kind ist im Landkreis Osnabrück beim Überqueren einer Bundesstraße schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Ortschaft Merzen, als das Kind mit einem Fahrrad die Fahrbahn queren wollte und dabei von einem Auto erfasst wurde. Es habe schwere Verletzungen erlitten, sei aber ansprechbar gewesen, sagte ein Sprecher.

Das Kind sollte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.