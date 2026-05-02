Dachstuhl von Mehrparteienhaus in Rotenburg in Flammen

Wegen eines Dachstuhlbrandes ist ein Mehrparteienhaus in Rotenburg (Wümme) evakuiert worden. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Rotenburg (Wümme) – Der Dachstuhl eines Mehrparteienhauses in Rotenburg (Wümme) ist in Brand geraten. Das Haus wurde evakuiert, nach ersten Erkenntnissen gab es bei dem Feuer am Samstag keine Verletzten, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr hatte den Brand am Nachmittag unter Kontrolle. Das Dachgeschoss ist laut Polizei unbewohnbar. Ob auch andere Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen wurden, stand vorerst noch nicht fest.

Die Brandursache war zunächst unklar, die Straßen um den Einsatzort sind demnach gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.