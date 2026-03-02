In Bramsche im Kreis Osnabrück (Niedersachsen) ist es Montag zu einem Großeinsatz gekommen. In einem Wohngebiet sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Vor dem Schusswechsel sollen Zeug:innen Schreie einer Frau wahrgenommen haben. Spezialeinsatzkräfte der Polizei fanden in einem Wohnhaus einen toten 86-jährigen Mann sowie eine lebensgefährlich verletzte 62-jährige Frau, die kurze Zeit später starb. Das Gebiet rund um das Einfamilienhaus wurde weiträumig abgesperrt.