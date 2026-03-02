In Bremen sind am Sonntagabend zwei Menschen in unterschiedlichen Stadtteilen durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei hat in der Überseestadt einen 43-Jährigen mit Schusswunden aufgefunden. In der Neustadt wurde auf einen 42 Jahre alten Mann geschossen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, ist noch unklar.