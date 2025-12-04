Gerade im Alter wird es für viele Menschen schwieriger, neue Kontakte zu knüpfen. Um dem entgegenzuwirken, wurde 2022 in Bremen im Bürgerhaus Hemelingen der sogenannte Männerschuppen gegründet. Hier treffen sich Männer über 50 zum gemeinsamen Handwerken, für Ausflüge – und um einfach unter Leuten zu sein. Das Konzept stammt ursprünglich aus Australien. Der Treffpunkt für Männer soll Gesundheit und Wohlbefinden fördern. Dabei wollen die Teilnehmer unter sich bleiben – eine reine Männerzone.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Was fasziniert uns so an Miezen? Ausstellung in Hamburg zeigt Kulturgeschichte der Katze04.12.2025 09:37 Uhr
Verehrte Göttin, Hexen-Begleiterin und Internetstar: Eine Hamburger Ausstellung geht der Jahrtausende alten Faszination für Katzen nach. Von Freitag an können Besucher:innen im Museum am Rothenbaum (MARKK) der...
Protest gegen Verwaltungsgebühr: Studierende in Schleswig-Holstein fordern bessere Hochschulfinanzierung04.12.2025 09:21 Uhr
Mit einer Demonstration stellen sich Studenten der schleswig-holsteinischen Hochschulen gegen Pläne des Landes zur Einführung einer Verwaltungsgebühr von 60 Euro je Semester. Der Semesterbeitrag sei in den...
Von Merz bis Matcha: Google zeigt, was Deutschland 2025 bewegt04.12.2025 09:02 Uhr
Bundestagswahl, Handball-WM und Fußball-EM der Frauen: Politische Themen und sportliche Großereignisse haben dieses Jahr auch die Internetsuche von Millionen Nutzer:innen in Deutschland bestimmt. „Bundestagswahl“ verzeichnete 2025 den...
Silvester: Polizei und Feuerwehr in Niedersachsen bereiten sich auf Einsätze vor03.12.2025 17:02 Uhr
Am vergangenen Silvester gab es in Niedersachsen rund 1.500 Einsätze für Polizei und Feuerwehr. Das sind deutlich mehr als an allen anderen Tagen des Jahres. In vier...
Übermäßige Kartoffel-Ernte: Gut Wulksfelde will 160 Tonnen an Hamburger Tafel spenden03.12.2025 17:01 Uhr
In Schleswig-Holstein war die Kartoffelernte in diesem Jahr so gut, dass einige Landwirt:innen ihre Kartoffeln nicht loswerden. Das Problem hat auch das Gut Wulksfelde bei Hamburg. Dort...
Inklusion am Arbeitsplatz: TUI Group in Hannover setzt Zeichen03.12.2025 16:05 Uhr
Am heutigen Mittwoch ist der „Internationale Tag der Menschen mit Behinderung“. Dieser Tag soll das Bewusstsein für die Probleme von Menschen mit Behinderungen wachhalten. Zum Beispiel, wenn...