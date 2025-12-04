Gerade im Alter wird es für viele Menschen schwieriger, neue Kontakte zu knüpfen. Um dem entgegenzuwirken, wurde 2022 in Bremen im Bürgerhaus Hemelingen der sogenannte Männerschuppen gegründet. Hier treffen sich Männer über 50 zum gemeinsamen Handwerken, für Ausflüge – und um einfach unter Leuten zu sein. Das Konzept stammt ursprünglich aus Australien. Der Treffpunkt für Männer soll Gesundheit und Wohlbefinden fördern. Dabei wollen die Teilnehmer unter sich bleiben – eine reine Männerzone.