Doppeltötung in Rinteln – Spur führt zu zwei jungen Männern

Die beiden Toten wurden in Steinbergen bei Rinteln an der Weser gefunden. (Archivbild) Moritz Frankenberg/dpa

Rinteln (dpa) –

Eine Frau und ihr Lebensgefährte sind im niedersächsischen Rinteln Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Die Polizei nahm am Abend in der Nähe von Bremen einen 22-Jährigen als Tatverdächtigen fest. Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem ein 24-jähriger Mann ebenfalls vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, wie die Polizei in Nienburg mitteilte.

In welcher Beziehung die beiden jungen Männer zu dem Paar aus Rinteln stehen, gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt. Auch war zunächst nicht zu erfahren, wie die beiden Opfer ums Leben kamen.

Angehörige machen schreckliche Entdeckung

Nach ersten Erkenntnissen fand eine Tochter den leblosen Körper ihrer Mutter, auch ihren Lebensgefährten entdeckte sie am Morgen tot in dem gemeinsamen Wohnhaus im Rintelner Ortsteil Steinbergen.

Die Polizei stellte am Tatort Spuren fest, die eindeutig darauf hindeuteten, dass das Paar durch Fremdeinwirkung ums Leben kam. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte dann der 22-jährige Verdächtige in Stuhr bei Bremen im Ortsteil Groß Mackenstedt entdeckt werden. Spezialeinsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest, ebenso den 24-jährigen möglichen Mittäter.

Die beiden jungen Männer seien in polizeilichem Gewahrsam, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an. Weitere Details zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf waren zunächst nicht zu erfahren.