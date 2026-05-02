Wanderer aus Niedersachsen stürzt in Vorarlberg tödlich ab

Bludenz (dpa) –

Ein 65-jähriger Deutscher ist am Morgen bei einer Wanderung im österreichischen Bundesland Vorarlberg tödlich verunglückt. Der Mann aus Einbeck in Niedersachsen dürfte im Bereich eines Wasserfalls im Winkeltobel abgestürzt sein, teilte die Polizei mit.

Der Urlauber war demnach am Morgen von Außerbraz aus gemeinsam mit seinem Hund zu einer rund zweistündigen Wanderung aufgebrochen. Nachdem er nicht wie vereinbart zurückgekehrt war, ortete seine Ehefrau den Hund mittels GPS-Tracker. Der Vermieter der Unterkunft machte sich daraufhin auf die Suche und fand den 65-Jährigen nach Polizeiangaben am späten Vormittag am Fuß des Wasserfalls reglos auf.

Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen ergaben keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes. Neben einem Rettungshubschrauber waren auch ein Polizeihubschrauber, Kräfte der Bergrettung, ein Kriseninterventionsteam sowie Beamte mehrerer Polizeiinspektionen im Einsatz.