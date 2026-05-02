Pleite in Wetzlar – THW Kiel weiter in der Krise

Wetzlar (dpa/lno) –

Die Krise des THW Kiel in der Handball-Bundesliga dauert an. Eine Woche nach dem Heimremis gegen Tabellenschlusslicht SC DHfK Leipzig unterlag der Rekordmeister beim bisherigen Vorletzten HSG Wetzlar 25:33 (11:16). Bester THW-Werfer war der sechsfache Torschütze Rasmus Ankermann. Für die Mittelhessen, die mit dem verdienten Sieg die Abstiegsplätze verließen, erzielte Tristan Kirschner acht Treffer aus acht Versuchen.

Die Kieler mussten auf ein Rückraum-Quartett verzichten. Außer dem dauerverletzten Emil Madsen waren auch Elias Ellefsen á Skipagøtu, Eric Johansson und Nikola Bilyk nicht mit von der Partie. Schon früh ließ THW-Coach Filip Jicha in Ankermann (18 Jahre alt) und Johan Rohwer (19) zwei Jugend-Spieler auf das Feld.

THW-Coach Jicha: «Wir kommen gar nicht zurück.»

Zu Beginn lag Kiel noch 3:2 (6.) in Führung, doch dann kam in zehn desolaten Minuten der große Bruch. Wetzlar erzielte acht Tore in Serie zum 10:3 (16.). Jicha nahm in dieser Phase gleich zwei Auszeiten und mahnte: «Das geht nicht. Wir kommen gar nicht zurück.»

Auch in der 43. Minute führte Wetzlar beim 23:16 noch mit sieben Toren. Erst allmählich reduzierte der THW etwas den Rückstand. Kapitän Domagoj Duvnjak traf zum 21:25 (51.). Dichter kamen die Norddeutschen aber nicht heran. Wetzlars ägyptischer Linksaußen traf zum 31:24 (57.) in das leere Tor der Gäste. Damit war die Vorentscheidung zum umjubelten Heimsieg gefallen.