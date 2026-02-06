Die Vorbereitungen für den Schoduvel gehen in die finale Phase. Am 15. Februar ziehen wieder viele bunte Wagen durch die Braunschweiger Innenstadt (Niedersachsen) und es wird Kamelle in die Menge geworfen. An den rund 130 Fahrzeugen werden derzeit die letzten Handgriffe in der Karnevalswerkstatt getätigt.