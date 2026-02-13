Die winterlichen Temperaturen sind zurück im Norden, wieder hat es geschneit und vor allem in Schleswig-Holstein wurden die Straßen richtig glatt. Die Folge waren zahlreiche Verkehrsunfälle, ein Bus landete im Graben, auf der A7 bei Neumünster krachte es mehrmals – Zusammenstöße im ganzen Land, zum Glück meist ohne Verletzte.