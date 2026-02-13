Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die winterlichen Temperaturen sind zurück im Norden, wieder hat es geschneit und vor allem in Schleswig-Holstein wurden die Straßen richtig glatt. Die Folge waren zahlreiche Verkehrsunfälle, ein Bus landete im Graben, auf der A7 bei Neumünster krachte es mehrmals – Zusammenstöße im ganzen Land, zum Glück meist ohne Verletzte.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:58 Min.

VR Classics 2026: Reitsport-Elite in Neumünster

13.02.2026 17:14 Uhr

In Neumünster sind am Freitag die VR Classics 2026 gestartet. Zum 75. Mal trifft sich hier die internationale Elite des Pferdesports in Schleswig-Holstein. Ein spannendes Turnierwochenende mit...

Video03:40 Min.

Einziger Berufsfischer auf dem Nord-Ostsee-Kanal führt Familienbetrieb fort

13.02.2026 17:06 Uhr

Bei Minusgraden und eiskaltem Wasser geht Thomas Philipson raus auf den Nord-Ostsee-Kanal (Schleswig-Holstein). Der 33-Jährige ist der einzige Berufsfischer hier – und bringt auch bei Frost seine...

Video02:34 Min.

Schaffermahlzeit 2026 in Bremen: Traditionsessen mit Größen aus Politik und Wirtschaft

13.02.2026 16:48 Uhr

Wenn in Bremen jeweils 100 Kapitäne, Schaffer aus der Kaufmannschaft und Größen aus Politik und Wirtschaft zusammenkommen, dann ist zum Schaffermahl geladen worden. Zum 482. Mal findet...

Video02:32 Min.

Sicherheit bei der Bahn: Unterwegs mit einer Zugbegleiterin in Hamburg

13.02.2026 16:16 Uhr

Der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter der Deutschen Bahn Anfang Februar hat bundesweit für Fassungslosigkeit gesorgt und eine Debatte über Sicherheit in Zügen ausgelöst. Auch Jessica Gutjahr...

Video04:05 Min.

Versengold: Folk-Rocker aus dem Bremer Umland mit neuem Album auf Erfolgskurs

13.02.2026 16:07 Uhr

Mit ihrem neuen Album „Eingenordet“ sind Versengold aus dem Bremer Umland wieder auf Erfolgskurs. Tanzbare Folk-Rock-Songs, aber auch ruhigere Stücke. Sänger Malte Hoyer schreibt die Texte selbst...

Video03:09 Min.

Fahrschule von Frauen für Frauen in Osnabrück

13.02.2026 15:58 Uhr

In Osnabrück (Niedersachsen) gibt es die erste Frauenfahrschule der Stadt – von Frauen für Frauen. Fahrlehrerin Dorentina Bitiqi hat das Konzept mitentwickelt, und die Idee kommt gut...

