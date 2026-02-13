Die winterlichen Temperaturen sind zurück im Norden, wieder hat es geschneit und vor allem in Schleswig-Holstein wurden die Straßen richtig glatt. Die Folge waren zahlreiche Verkehrsunfälle, ein Bus landete im Graben, auf der A7 bei Neumünster krachte es mehrmals – Zusammenstöße im ganzen Land, zum Glück meist ohne Verletzte.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
VR Classics 2026: Reitsport-Elite in Neumünster13.02.2026 17:14 Uhr
In Neumünster sind am Freitag die VR Classics 2026 gestartet. Zum 75. Mal trifft sich hier die internationale Elite des Pferdesports in Schleswig-Holstein. Ein spannendes Turnierwochenende mit...
Einziger Berufsfischer auf dem Nord-Ostsee-Kanal führt Familienbetrieb fort13.02.2026 17:06 Uhr
Bei Minusgraden und eiskaltem Wasser geht Thomas Philipson raus auf den Nord-Ostsee-Kanal (Schleswig-Holstein). Der 33-Jährige ist der einzige Berufsfischer hier – und bringt auch bei Frost seine...
Schaffermahlzeit 2026 in Bremen: Traditionsessen mit Größen aus Politik und Wirtschaft13.02.2026 16:48 Uhr
Wenn in Bremen jeweils 100 Kapitäne, Schaffer aus der Kaufmannschaft und Größen aus Politik und Wirtschaft zusammenkommen, dann ist zum Schaffermahl geladen worden. Zum 482. Mal findet...
Sicherheit bei der Bahn: Unterwegs mit einer Zugbegleiterin in Hamburg13.02.2026 16:16 Uhr
Der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter der Deutschen Bahn Anfang Februar hat bundesweit für Fassungslosigkeit gesorgt und eine Debatte über Sicherheit in Zügen ausgelöst. Auch Jessica Gutjahr...
Versengold: Folk-Rocker aus dem Bremer Umland mit neuem Album auf Erfolgskurs13.02.2026 16:07 Uhr
Mit ihrem neuen Album „Eingenordet“ sind Versengold aus dem Bremer Umland wieder auf Erfolgskurs. Tanzbare Folk-Rock-Songs, aber auch ruhigere Stücke. Sänger Malte Hoyer schreibt die Texte selbst...
Fahrschule von Frauen für Frauen in Osnabrück13.02.2026 15:58 Uhr
In Osnabrück (Niedersachsen) gibt es die erste Frauenfahrschule der Stadt – von Frauen für Frauen. Fahrlehrerin Dorentina Bitiqi hat das Konzept mitentwickelt, und die Idee kommt gut...